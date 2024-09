"Ekelhaft" - in der neuesten Sendung des Sommerspecials von "Grill den Henssler", die in Magdeburg aufgezeichnet wurde, hat sich Steffen Henssler richtig aufgeregt.

Magdeburg. - Er hat sich mal wieder richtig aufgeregt: Dass Steffen Henssler von manchen Zutaten, die ihm in seiner Show "Grill den Henssler" vorgesetzt werden, gar nicht begeistert ist, haben Zuschauer in den vergangenen Staffeln ja schon häufiger erlebt. Aber in der neuesten Sendung des Sommerspecials ging ihm ein Produkt, pardon für die Wortwahl, so richtig auf die Eier – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Als dem Hamburger Koch nämlich für den Hauptgang, bei dem er gegen die Fantastische-Vier-Musiker Michi Beck und Smudo antrat, Straußeneier präsentiert wurden, bekam er sich kaum noch ein: "Das ist wirklich einfach nur ekelhaft", befand er und schimpfte: "Es gibt auf diesem Planeten nichts Ekelhafteres als Straußeneier."

Zwar wurde noch erläutert, dass das Straußenfleisch und die Eier von einem lokalen Erzeuger aus der Magdeburger Region stammen würden – also zum Aufzeichnungsort passen. Denn erneut wurde das Sommerspecial der Vox-Sendung im Juni im Elbauenpark in Magdeburg gedreht.

Steffen Henssler regt sich über Straußeneier von Magdeburger Farm richtig auf

Doch dafür hatte Henssler keine Ohren mehr. "Ich finde Straußeneier so ätzend", schimpfte er noch minutenlang weiter. "Dieses Eiweiß, dieses Riesen-Schwabbel, bäh." Am Ende des Kochens weigerte er sich sogar, das Straußenfilet und den aus dem Ei zubereiteten Schmarrn zu probieren. "Ein völlig konfuses Gericht ist das auch", meinte er nur.

Zumindest Juror Christian Rach sah das ähnlich: "Das ganze Gericht ist ein Schmarrn", sagte er zu der Kombination aus Straußeneierschmarrn und dem in Hanf geräucherten Straußenfilet. Dank seines Urteils konnte Steffen Henssler den Kochgang gewinnen, was seinen Ärger über die Hauptzutat etwas abmilderte.

Salzwedeler-Baumkuchen-Variante bringt Henssler im Sommerspecial ebenfalls in Rage

Beim Dessert wurde es aber erneut regional – und Steffen Henssler regte sich noch mehr auf: Komikerin Tahnee und der Hamburger Koch mussten angelehnt an den Baumkuchen aus Salzwedel eine Aprikose in geschichtetem Teigmantel zubereiten.

Und das lief nicht optimal für Henssler. Als ihm seine Aprikosen-Teigbällchen in die Glut abrutschten, rastete er völlig aus: "Leck mich doch!" rief er und fluchte: "Diese ganzen Gerichte gehen mir richtig auf den Sack." In Richtung von Moderatorin Laura Wontorra zeterte er, dass sie ihn in Ruhe lassen solle.

Am Ende der Kochzeit stand zwar ein fertiges Gericht vor den Juroren, für einen Sieg reichte es aber nicht: Henssler und Tahnee erhielten beide dieselbe Punktzahl.

Steffen Henssler gewinnt erneut in Sommerspecial der Vox-Kochshow

Die anderen Kochgänge liefen für Henssler gemischt: Die Vorspeise verlor der 51-Jährige gegen den Motorjournalisten Alexander Bloch, obwohl er seine Hollandaise zuvor noch hochgelobt hatte: "Scheiße, ist die gut." Der Jury fehlten aber Säure und Salz. Beim Improgang hingegen konnte sein Teller überzeugen.

Auch dank der gewonnenen Küchen-Competitions ging Henssler am Ende wieder als Sieger von der Bühne im Magdeburger Elbauenpark. Am kommenden Sonntag steht eine besondere Sendung dieser Sommerstaffel an: Dann tritt Henssler gegen andere Profi-Köche an. Mit dabei sind Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl und Mario Kotaska.