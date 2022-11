Vorweihnachtliche Stimmung Zwölf-Meter-Baum ist aufgestellt - Colorado-Tanne ziert den Marktplatz in Köthen

Ein Zwölf-Meter-Baum aus der Lüneburger Straße wurde am Montag geschlagen und vor der Jakobskirche in Köthen aufgebaut. Händlerschilder schmücken ihn. Das ist in den nächsten Tagen alles geplant.