Gegen Wegwerfgesellschaft Zweite Chance für gebrauchte Sachen: Karina Rosner eröffnet in Wulfen einen Hausflohmarkt

In der alten Schule in Wulfen richtet Karina Rosner einen Hausflohmarkt ein. Sie verkauft das, was andere entsorgen wollten und hilft weiter bei Haushaltsauflösungen. Was die Unternehmerin an der Wegwerfgesellschaft so ärgert.