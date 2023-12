Sebastian Seiffert, Christian Büchner und Christian Brosinski stehen mit Bürgermeister Thomas Schneider an (2.v.r.) an den neuen Fahrzeugen.

Görzig/Radegast/MZ/WSL. - Zwei Ortsfeuerwehren der Stadt Südliches Anhalt besitzen seit Mittwoch ein neues Fahrzeug: Am Abend trafen am Depot in Görzig und in Radegast je ein Ford Transit Custom ein, die als Mehrzweckfahrzeuge (MZF) dienen werden. Das heißt, dass mit den Kleinbussen sowohl Feuerwehrleute als auch bei Bedarf Material transportiert werden kann.