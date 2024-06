Bei einem Unfall in der Straße „Am Wasserturm“ in Köthen ist am Freitag ein Jugendlicher verletzt worden. Wie es dazu kam.

Köthen/MZ. - Bei einem Unfall am Freitagnachmittag ist ein 17-Jähriger in Köthen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, sei der junge Mann gegen 16.20 Uhr in der Straße „Am Wasserturm“ auf einer Simson in Richtung Lohmannstraße gefahren.

Zu diesem Zeitpunkt habe ein 71-Jähriger mit seinem PKW Honda aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einfahren wollen. Hierbei habe der Senior aber die Simson übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche stürzte. Seine Verletzungen mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden.