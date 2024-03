Vertreter des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld haben das Vorbereitungstreffen des Christopher Street Days in Köthen besucht. Sie stehen in engem Kontakt mit den Veranstaltern.

Zum Schutz der Teilnehmer - Polizei sichert ersten CSD am 15. Juni in Köthen ab

Köthen/MZ. - Mit ungefähr 1.000 Leuten rechnen die Veranstalter des Christopher Street Days (CSD) am 15. Juni in Köthen. Diese Zahl wurde am Montag beim fünften Vorbereitungstreffen genannt.