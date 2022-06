Zum Abschied lässt Katrin Velde den Köthener Markt zum Laufsteg werden

Köthen/MZ/HER - Es ist ihre letzte große Veranstaltung. Katrin Velde und ihr Team verabschieden sich am 10. Juni mit einer sommerlich-leichten Modenschau auf dem Köthener Marktplatz von ihren Kunden. Nach 27 Jahren.

Es soll ein kurzweiliger Abschluss werden, wünscht sich die Geschäftsfrau. Und ist überzeugt, viele bekannte Gesichter zu sehen. Denn ihre Modenschauen haben Tradition. „Wir haben damals in der Martinskirche angefangen, waren im Theater, im Rockster, im Kino, in der Homöopathischen Bibliothek, in Pizzeria Roma, im Caruso – eigentlich haben wir fast jede Location genutzt“, blickt Katrin Velde zurück.

Die Kaffeerösterei Hannemann bietet verschiedene Kaffeespezialitäten zum Kauf an

„Und jetzt präsentieren wir mitten auf dem Marktplatz die aktuelle Sommerkollektion“, freut sie sich. Für sie ist es die 55. Saison. Zeit, sich beruflich neu zu orientieren. „Besonders beliebt waren auch unsere Modenschauen im Hof“, ergänzt sie. Im Hof hinter ihrem Laden am Markt, wo sie seit 1999 Frauen und Männer einkleidet. Am kommenden Freitag wird die Stammbesetzung, wie Katrin Velde sagt, die aktuelle Mode präsentieren. Um 14 Uhr geht es los. Mit einem bunten Auftakt, verrät die Modeexpertin. Werndl-Optik wird auf dem Marktplatz die passenden Brillen zur Mode präsentieren. Die Kaffeerösterei Hannemann bietet verschiedene Kaffeespezialitäten zum Kauf an.

Wer ein Los für die Tombola erwerben will, sei gut beraten, Ein-Euro-Münzen in der Tasche zu haben. Außerdem, kündigt Katrin Veldes Schwester Dana Hirsekorn an, gebe es „viele leckere Kleinigkeiten“. Die beiden Frauen haben vor 27 Jahren in der Dr.-Krause-Straße angefangen und schließen nun auch gemeinsam die Türen der Boutique am Markt zu.

„Wir sind danach noch vier Wochen für unsere Kunden da und haben den Laden geöffnet“

Allerdings nicht gleich am 10. Juni. „Wir sind danach noch vier Wochen für unsere Kunden da und haben den Laden geöffnet“, betont Katrin Velde, dass die Modenschau nicht zuletzt inspirieren soll, den Kleiderschrank mit dem einen oder anderen sommerlichen Teil zu bestücken. Denn: „Es ist eine Verkaufsmodenschau“, schickt die Geschäftsfrau hinterher und hofft, in den letzten Wochen noch viele Kundenwünsche erfüllen zu können.