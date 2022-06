Zu schnell und unsicher durch Köthen - Polizei stoppt einen betrunkenen VW-Fahrer

Köthen/MZ - Die Polizei benachrichtigt hat ein Zeuge, dem am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in der Köthener Lohmannstraße ein PKW VW aufgefallen war, dessen Nutzer mit überhöhter Geschwindigkeit und sehr unsicher fuhr. Eine Polizeistreife konnte den VW auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße feststellen. Der 60-jährige Fahrer war ebenfalls nicht weit.

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.