Zoff um Umleitung in Köthen: Baufirma klemmt Wertstoffhandel von seinen Kunden ab

Arbeiten an der B185

Die Mitarbeiter der Strabag sind mit Erdarbeiten rund um das Nebengleis in Richtung Betonwerk beschäftigt.

Köthen/MZ. - Seit nunmehr fast vier Jahren ist die Bundesstraße 185 durch Köthen in Richtung Dessau wegen des Abrisses der alten sowie Neubau und Anbindung der neuen Hohen Brücke gesperrt. Seit genau so langer Zeit muss sich der Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen durch das Gewerbegebiet Ost quälen.