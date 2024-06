Der Kreistag will wissen, ob eine Klagemöglichkeit gegen eine Neuerung im Kommunalverfassungsgesetz besteht. Landkreis und Kommunen fühlen sich benachteiligt.

Zoff um die Jahresabschlüsse in Anhalt-Bitterfeld - Klage wird geprüft

Köthen/MZ. - Das Thema Jahresabschlüsse und die Rückstände der Kommunen bei deren Abarbeitung war auch im Kreistag von Anhalt-Bitterfeld oft ein Thema. In der letzten Sitzung der jetzt abgelaufenen Legislaturperiode kochte es noch einmal hoch und war auch stark umstritten. Doch der Reihe nach.

Die Landesregierung plant im aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts im § 102 einen neuen Absatz 3. Dieser lautet: „Die Kommunalaufsichtsbehörde hat beginnend mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 die Genehmigung gemäß § 107, Abs. 4, § 108, Abs. 2 und § 110, Abs. 3 solange zurückzustellen, bis der prüffähige Jahresabschluss des Vorvorjahres dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurde.“ Das bedeutet im Klartext: Jede Kommune, die vor dem Antrag auf Genehmigung ihres Haushaltes 2025 nicht den Jahresabschluss von 2023 beim Rechnungsprüfungsamt vorgelegt hat, fällt ohne weitere Prüfung in die vorläufige Haushaltsführung.

Kein Ermessensspielraum

Diese Neuregelung passt den Fraktionen von SPD-Grünen und Freien Wählern im Kreistag von Anhalt-Bitterfeld nicht. „Die Entscheidungsfähigkeit der Kommunalaufsichtsbehörde würde durch diese Regelung massiv eingeschränkt, denn unabhängig von den maßgeblichen Gründen für die Rückstände, verbliebe der Behörde keinerlei Ermessensspielraum für eine nach den örtlichen Verhältnissen gebotene, abweichende Entscheidung“, begründet SPD-Grüne-Fraktionschef Andreas Dittmann seinen Antrag. Er bekam Zustimmung von den Freien Wählern, denn als ehemaliger langjähriger Bürgermeister von Zörbig weiß Rolf Sonnenberger natürlich wovon er redet, wenn er sagt: „Wenn diese Neuregelung so kommt, werden alle Kommunen große wirtschaftliche und existenzielle Probleme bekommen.“

Als Konsequenz soll Landrat Andy Grabner (CDU) prüfen lassen, ob es eine Möglichkeit der Klage gegen diese Regelung vor dem Landesverfassungsgericht gibt. Der Antrag ging mehrheitlich, auch mit den Stimmen der AfD, durch. Und obwohl Grabner zuvor versucht hatte, den Punkt komplett und ohne Sachdebatte von der Tagesordnung zu nehmen, damit aber gescheitert war, legte er nach dem Beschluss keinen Widerspruch ein.

Widerstand aus CDU-Kreisen

In CDU-Kreisen stieß dieser Antrag auf entschiedenen Widerstand. Die Stadt Zerbst, deren Bürgermeister Andreas Dittmann ist, wurde dabei besonders in die Bringepflicht genommen, weil sie mit ihren Jahresabschlüssen noch weiter zurückliegt. „Wie wollen sie ihre Bürger überzeugen, ihre Steuern zu zahlen, wenn sie selbst noch zehn Jahre hinterherhängen“, kritisierte Lars-Jörn Zimmer (CDU).

Auch sein Parteikollege Andreas Wolkenhaar verweigerte seine Zustimmung zu dem Antrag. „Wenn Unternehmer ihre Abgaben nicht pünktlich zahlen, dann gibt es Strafen. Nichts anderes ist das hier“, sagte er.

Bürgermeister halten gegen

Die Bürgermeister – wie Dittmann, Matthias Egert (Zörbig/CDU) und Hannes Loth (Raguhn-Jeßnitz/AfD) hielten dagegen. Und Dittmann wurde richtig sauer. „Was Lars-Jörn Zimmer hier vorbringt, habe ich bereits in zwei Ausschüssen des Landtages gehört, und es wird beim dritten Mal nicht besser. Nicht die Gemeinden, sondern das Land hat gegen Recht verstoßen. Es schiebt immer mehr Aufgaben auf die Landkreise und Kommunen ab, fragt aber nicht, wie die das bezahlen sollen. Ich kann schon jetzt prophezeien, was passieren wird, wenn diese Regelung durchkommt. Die Gemeinden werden Mittel im Graubereich für Aufgaben freigeben, die in der vorläufigen Haushaltsführung gar nicht zulässig sind“, erklärte Dittmann. Ähnlich sah es Egert: „Es ist die letzte Möglichkeit, mit der uns das Land ausquetschen kann.“