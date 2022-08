Wird Ortsdurchfahrt der Landesstraße in Piethen 2024 saniert?

Piethen/MZ - Im Jahr 2017 haben Helga und Dieter Meiser ihr Haus frisch verputzen lassen, doch so richtig freuen kann sich das Rentnerehepaar in Piethen nicht darüber. Denn nach jedem Regen stehen zwei Pfützen unmittelbar vor ihrem Haus Dorfstraße 18a – und jeder Lastwagen, der Richtung Wieskau vorbeifährt, fördert das Wasser aus den Pfützen über den Gehweg in Richtung der Fassade.