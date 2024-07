Dass die deutsche Elf im EM-Viertelfinale steht, scheint in Köthen wenig Euphorie hervorzurufen. Wir haben uns Schaufenster angesehen und mit Händlern und Gastronomen gesprochen.

„Wir merken davon nichts“ - Fußball-Euphorie vor dem EM-Spiel gegen Spanien in Köthen kaum spürbar

Süßigkeiten und vieles mehr in Schwarz-Rot-Gold: Fußball-Auslage bei „Kreso“ in Köthen

Köthen/MZ. - Fußball-WM 2006 in Deutschland. Ein Sommermärchen. Ein ganzes Land fieberte mit, drückte der DFB-Elf die Daumen. Auch Menschen, die sonst nicht Fußball gucken, zog es zu öffentlichen Live-Übertragungen der Spiele. Autos fuhren mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen herum. Es formierten sich wild hupende Autokorsos. Bäcker verkauften süße Teilchen in Deutschlandfarben. T-Shirts, Hawaiiketten und Hüte waren gefragt wie nie. Die Farben Schwarz, Rot, Gold sah man gefühlt überall. Auch in Köthen.