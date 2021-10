Wiederauflage des Köthener Vereineballs kam bei Ausgezeichneten wie Gästen sehr gut an

Köthen/MZ - Als die Rotkehlchen Kids am Sonnabend auf der Bühne des Veranstaltungszentrums im Schloss Köthen standen und zur Einstimmung des fünften Vereineballs die rund 180 Gäste mit drei Liedern aus ihrem Programm erfreuten, da wurde es sogar Lutz Lindemann warm ums Herz.

Dies jedenfalls verriet die ostdeutsche Fußball-Legende, der Überraschungsgast des Abends, anschließend im Interview mit Moderatorin Katrin Huß. „Als die Dreijährige dort oben das Mikro in die Hand genommen und gesungen hat, da hatte ich Gänsehaut“, sagte Lindemann.

Ehrenamt wird in Köthen noch zu selten gewürdigt

„Sie singt mit ihren drei Jahren schon in dieser Gruppe von Älteren mit, weil Ehrenamtler ihr das lernen und sie fördern. Ohne diese Leute, die in ihrer Freizeit viel für die Gesellschaft tun, läuft heute gar nichts mehr. Allein für sie müsste es viel mehr Veranstaltungen dieser Art geben“, sagte der gebürtige Halberstädter Lutz Lindemann, den seine Karriere in den 70er und 80er Jahren über den 1. FC Magdeburg, Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena bis in die DDR-Nationalmannschaft geführt hatte. Der Fußball-Experte sprach damit vielen Anwesenden aus dem Herzen. Und er benannte damit das Grundanliegen des nach sechs Jahren Pause wieder ins Leben gerufenen Gala-Abends.

Ein Abend mit vielen geladenen Gästen, einem tollen Buffet, vielen Ehrungen von Ehrenamtlern sowie Musik und Tanz wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Doch das Startzeichen dafür hat der Stadtrat gegeben. Als die Räte im letzten Jahr 10.000 Euro für eine solche Veranstaltung in den Haushalt 2021 eingestellt haben, fühlten sich die Vorstandsmitglieder des Vereins „Vereineball“, Michael Schölzel, Roland Schulte Varendorf und Ronald Maaß angestachelt, den seinerzeit beliebten Gala-Abend - den es von 2012 bis 2015 schon vier Mal gegeben hatte - wieder ins Leben zu rufen.

Moderatorin Katrin Huß im Gespräch mit Lutz Lindemann (Foto: Ute Nicklisch)

Wer an diesem Abend ein wenig tiefer in die Augen der Ausgezeichneten geschaut hat, der sah die eine oder andere Träne der Freude

Neben den öffentlich Geldern warben sie bei Sponsoren wie der Köthen Energie, Köthener Fleisch- und Wurstwaren, der Wohnungsgenossenschaft, der Midewa, der Gebäudereinigung Uwe Sieger und dem Hotel Anhalt weitere Mittel ein und holten die Veranstaltung aus dem Dornröschenschlaf.

Und wer an diesem Abend ein wenig tiefer in die Augen der Ausgezeichneten, ihrer Freunde und Angehörigen sowie der Mitwirkenden geschaut hat, der sah die eine oder andere Träne der Freude, er sah Rührung, aber vor allem viele viele Emotionen.

Unterm Strich waren sich nach diesem Abend alle einig: Köthen braucht seine Ehrenamtler

In Gedenken an den Mitgründer des Vereineballs vor zehn Jahren, den Handballer Uwe Döhnel, den alle nur „Boris“ nannten, wurde an diesem Abend der gleichnamige Preis zehn Mal vergeben. Und die meisten der Preisträger, auf die wir in unserer Dienstag-Ausgabe noch einmal näher zurückkommen werden, wussten von dieser Ehre nichts. Ihre Auswahl war wirklich breit gefächert und streifte die gesamte Breite der Gesellschaft.

Auch zwei Sonderpreise hatten die Organisatoren wieder ausgelobt. So durften sich die Hockeyspieler, -trainer und -referees Oskar Loos, Max Chwoika und Jannes Wilke über den Nachwuchspreis freuen, während der langjährige Leiter der Big Band Gröbzig, Dieter Becker, für sein Lebenswerk geehrt wurde.

Unterm Strich waren sich nach diesem Abend alle einig: Köthen braucht seine Ehrenamtler, deren Bedeutung künftig noch zunehmen wird. Köthen sehnt sich aber auch wieder nach Veranstaltungen wie dieser Gala.