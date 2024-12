Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Köthen haben am Montag ein kleines Feuer in einem leerstehenden Hangar auf dem Flugplatz in Köthen gelöscht.

Wieder Feuer in Hangar am Köthener Flugplatz - „Spontane Selbstentzündung schließe ich aus“

Köthen/MZ/WSL. - Sechs Kameraden mit einem Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr haben am Montag gegen 15 Uhr ein kleines Feuer in einem leerstehenden Hangar auf dem Flugplatz in Köthen gelöscht. „Es war ein Kleinstbrand, mal wieder in dem Hangar, in dem wir ein paar Mal im Jahr löschen müssen“, sagte Ortswehrleiter Yves Kluge der MZ. „Spontane Selbstentzündung schließe ich aus, der Hangar war leer.“

Auf dem Gelände der früheren Garnison der sowjetischen Streitkräfte ist es in der Vergangenheit immer wieder zu mutmaßlichen Brandstiftungen gekommen. Anfang Januar 2023 hatte die Feuerwehr brennendes Stroh gelöscht, das in einem Hangar gelagert war. Noch während dieses Einsatzes war ein zweites Strohfeuer in einem anderen Hangar gemeldet worden. Auch damals hatte Yves Kluge erklärt: „Ich schließe Selbstentzündung aus.“

25 Mitglieder der Feuerwehren aus Köthen und Baasdorf waren damals im Einsatz. Weil es wegen der Masse von rund einer Tonne pro Ballen Probleme gab, waren die Kameraden von Mitarbeitern des Landwirtschaftsbetriebs Wimex unterstützt worden. Die Bauern hatten die brennenden Ballen mit Radladern aus den Stahlbetonbauten gezogen, damit die Feuerwehrleute sie anschließend löschen konnten. Auch die Polizei war damals im Einsatz, ob Verdächtige ermittelt wurden, ist nicht bekannt.