Köthen/MZ. - Ein 23-jähriger Student aus China an der Hochschule Anhalt überweist im Dezember 2023 einem Betrüger, der sich am Telefon als Polizist ausgegeben hatte, 120.000 Euro. Der Fall wird am 23. Januar 2024 bei der Polizei angezeigt (die MZ berichtete).

