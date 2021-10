Wie belastet ist das eigene Brunnenwasser? Labormobil bietet Untersuchung in Köthen an

Köthen/MZ - Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz bietet am Dienstag, 12. Oktober, auf dem Holzmarkt in Köthen eine Untersuchung von Brunnenwasser an. Wasserproben können von 15 bis 17 Uhr am Labormobil abgegeben werden. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro angeboten.

Diese Untersuchung wird vor Ort durchgeführt, so dass die Bürger ihre Ergebnisse schon gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen eine weitere Kostenbeteiligung werden die Wasserproben auf weitere Parameter und Bakterien untersucht.

Zur Probenahme und zum Transport sollten Mineralwasserflaschen genutzt werden. Weitere Informationen zur Probenahme und Analyse sind unter www.vsr-gewässerschutz.de/analyse erhältlich.