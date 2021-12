Werbegemeinschaft ruft zu Spenden für Kinder- und Jugendhilfezentrum in Köthen auf

Köthen/MZ - Damit sich auch die Bewohner des evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrums Arche in Köthen über Weihnachtsgeschenke freuen können, ruft die Werbegemeinschaft Köthen zu Spenden auf. Im Vorfeld hatten die Kinder und Jugendlichen in der Arche Gelegenheit, Wünsche aufzuschreiben. Die Aktion findet zum dritten Mal statt.

Wer helfen möchte, kann das nun auf zwei Weisen tun: Entweder kaufen Spendewillige die auf den Listen formulierten Wünsche direkt – das ist möglich bei „Mein Buchladen“ an der Schalaunischen Straße 32. Dessen Inhaberin, Verena Schiffner, ist nämlich federführend an der Aktion beteiligt und hat den Einkauf der Geschenke übernommen. Zweitens besteht zudem die Möglichkeit, direkt in bar zu spenden. Im vergangenen Jahr seien so 1.528 Euro in bar und rund 600 Euro für Geschenke zusammengekommen, berichtet Schiffner.

Wohn- und Arbeitsbereiche der Arche sollen neun ausgestattet werden

„Natürlich freuen sie sich vor allem über die Geschenke und darüber hinaus auch über die tollen Projekte, die durch die zahlreichen Aktionen möglich werden“, sagt der Leiter der Köthener Arche, Titus Linke, über seine jungen Bewohnerinnen und Bewohner. So hätten es die Spenden des Vorjahres ermöglicht, den Kunstrasenplatz des Zentrums mit Fußballtoren zu bestücken. „Besonders in bewegten Zeiten wie diesen ist es für unsere Kinder und Jugendlichen wichtig, zu spüren, dass sie wahrgenommen und wertgeschätzt werden“, betont Linke den auch immateriellen Wert der Spenden.

Nachdem es 2020 Fußballtore gab, möchte die Werbegemeinschaft Köthen das gespendete Geld in diesem Jahr nutzen, um die Wohn- und Arbeitsbereiche der Arche neu auszustatten. Unter anderem soll es für diese neues Spielzeug geben, aber auch Haushaltsgeräte wie Stabmixer oder Müllsack-Ständer stehen auf der Liste. Man wolle das Geld gezielt dort einsetzen, wo Bedarf bestehe, sagt Sascha Greiner, der den Laden „Saschas Hobbykiste“ betreibt und der Werbegemeinschaft der Bachstadt vorsitzt.

„Es ist toll zu erleben, wie zumeist fremde Menschen uns Freude bereiten“

Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen in der Köthener Arche sind ähnlich vielfältig: So wünscht sich der 14-jährige Jan ein Lichterset fürs Fahrrad, während die gleichaltrige Sophie gern ein Malbuch hätte. Eine Bluetooth-Box wäre ein erfüllter Wunsch für Fabian, elf Jahre. Die 15-jährige Angelique weiß hingegen schon sehr genau, dass ein Video-Schnitt-Programm für sie das richtige wäre. „Es ist toll zu erleben, wie zumeist fremde Menschen uns Freude bereiten“, sagt Fabian über die Aktion.

Denn für jedes Kind, so informiert die Werbegemeinschaft Köthen, stünden sonst jährlich 80 Euro für Geschenke bereit – allerdings für Weihnachten, Geburtstag und alle anderen Anlässe zusammen. So sei es kein Wunder, kommentiert Schiffner, dass die Wünsche der Arche-Bewohnerinnen und -Bewohner zum Teil auch Gegenstände beinhalteten, die sonst keine klassischen Geschenke wären, wie etwa die Fahrradbeleuchtung. Durch die Spendenaktion werde zumindest der Wert der Weihnachtsgeschenke in der Regel mindestens verdoppelt.