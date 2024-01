Mirko Bader, Geschäftsführer des Bauernverbands Anhalt, und Mario Hummel, Landwirt in Pißdorf, ziehen am Ende der Protestwoche eine Bilanz. Es geht um mehr als Agrardiesel.

Tausende Landwirte haben am Brandenburger Tor in Berlin, unterstützt von Spediteuren, gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert.

Berlin/Köthen/MZ. - „Herr Rukwied, Herr Rukwied alles ist gut“, spricht Christian Lindner (FDP) am Montag um 12.25 Uhr in die beiden Mikrofone am Rednerpult in Berlin, während tausende Demonstranten pfeifen und „Buh!“ rufen.