Eigentlich wäre dieses Wochenende Flugplatzfest in Köthen. Das wird es nicht geben, stattdessen eine nichtöffentliche Abschiedsfeier. Wie äußert sich Oberbürgermeisterin Buchheim zur Suche nach einem neuen Gelände?

Eine Ikarus C42C der Flugschule-MD landet beim Flugplatzfest 2024 in Köthen.

Köthen/MZ. - Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) und Köthens Baudezernent Max Schuchardt haben in der Einwohnerfragestunde im Hauptausschuss am Dienstagabend auf Anfrage einer Anwohnerin mitgeteilt, dass die Stadtverwaltung im Gespräch sei mit Vertretern des Flugsportvereins Köthen und dem Landwirtschaftsunternehmen Wimex. Anlass der Gespräche ist, dass Wimex den Pachtvertrag mit dem Verein über das Flugplatzgelände Ende Juni zum 30. September dieses Jahres gekündigt hatte (die MZ berichtete).