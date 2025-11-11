Um mehr Platz zu haben, die Mahlzeiten für die Tiere zuzubereiten, Lagerfläche zu schaffen und die Hygieneanforderungen zu erfüllen, investiert der Köthener Tierpark in einen Neubau.

Weiteres Leader-Projekt: Warum der Tierpark in Köthen eine Futterküche mit Schaufenster plant

Hier wird das Essen für die Tiere vorbereitet und zusammengestellt. Die alte Futterküche gerät dabei an ihre Kapazitätsgrenzen.

Köthen/MZ. - Für Michael Engelmann gibt es seit Gröbzig grünes Licht. Seit die Leader-Gruppe in Anhalt sein neuestes Projekt durchgewunken hat und der Chef des Köthener Tierparks die Pläne für eine neue Schaufutterküche forcieren kann. Ein Projekt, das mit rund 200.000 Euro bezuschusst werden soll.