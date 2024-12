Wer jetzt noch keinen Weihnachtsbaum gekauft hat, muss nicht in Panik verfallen: Die Händler im Altkreis Köthen sind gut gerüstet für das Fest und bieten eine große Auswahl. Was die Bäume dort kosten.

Köthen/MZ. - Die Weihnachtsbaumsaison ist eröffnet. In einigen Wohnzimmern stehen die Nordmanntannen und seltener auch Blaufichten schon. Teilweise sogar geschmückt. Wer noch keinen Baum hat, muss keineswegs in Panik verfallen. Denn es gibt noch genug Weihnachtsbäume. Ob vor Supermärkten oder Baumärkten, auch in kleineren Läden – sie werden gefühlt an jeder Ecke angeboten. Die MZ hat bei einigen Händlern vorbeigeschaut und gefragt, woher die Bäume kommen, ob der Vorrat bis Heiligabend reicht und vor allem, was das zu schmückende Beiwerk kostet.