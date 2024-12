Wintererbsen statt chemischem Backmittel: Eine Wissenschaftlerin der Hochschule Anhalt entwickelt neues Rezept für Brot. Wie lange sie daran geforscht hat und was sie damit vorhat.

Brot gehört zur Esskultur in Deutschland. Es gibt tausende Sorten, bei vielen wird Natron als Backmittel verwendet.

Köthen/MZ. - 2014 wurde die Deutsche Brotkultur mit mehr als 3.200 eingetragenen Sorten durch die nationale UNESCO-Kommision in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Doch ein gutes Brot zu fabrizieren – das ist nicht leicht. Zu dieser Erkenntnis kam wohl schon so mancher Hobbybäcker, der sich mal an der Königsdisziplin versucht hat.