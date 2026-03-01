weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Entscheidung im Stadtrat: Wechsel aus Kreisverwaltung - Neue Dezernentin wird Stellvertreterin von Oberbürgermeisterin Buchheim

Entscheidung im Stadtrat Wechsel aus Kreisverwaltung - Neue Dezernentin wird Stellvertreterin von Oberbürgermeisterin Buchheim

Die Stadtverwaltung Köthen bekommt zum 1. April eine neue Leiterin des Dezernates 3. Claudia Ludwig bekommt gleich noch eine Sonderaufgabe.

Von Wolfram Schlaikier 01.03.2026, 14:00
Blick auf das Rathaus.
Blick auf das Rathaus. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Claudia Ludwig, zurzeit noch als Leiterin des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport bei der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld tätig, ist auf der Sitzung des Stadtrats Köthen am Mittwochabend einstimmig zur „Ersten Vertreterin der Oberbürgermeisterin im Verhinderungsfall“ gewählt worden.