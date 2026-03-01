Die Stadtverwaltung Köthen bekommt zum 1. April eine neue Leiterin des Dezernates 3. Claudia Ludwig bekommt gleich noch eine Sonderaufgabe.

Wechsel aus Kreisverwaltung - Neue Dezernentin wird Stellvertreterin von Oberbürgermeisterin Buchheim

Köthen/MZ. - Claudia Ludwig, zurzeit noch als Leiterin des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport bei der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld tätig, ist auf der Sitzung des Stadtrats Köthen am Mittwochabend einstimmig zur „Ersten Vertreterin der Oberbürgermeisterin im Verhinderungsfall“ gewählt worden.