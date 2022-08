WBK sieht mit Neubauten am Köthener Bachplatz einen „historischen Lückenschluss“

Mit der Wallstraße 63 und den Häusern in der Schulstraße 13 und 14 hat die Wohnungsgesellschaft Köthen das (WBK) gesamte Areal aufwerten können.

Köthen/MZ - Über Geld spricht David Rieck grundsätzlich äußerst ungern. Er freut sich lieber über Resultate und darüber, „dass sich der Bachplatz bestens entwickelt“. Was es gekostet hat, die Wallstraße 63 nach dem Abriss neu hochzuziehen und gemeinsam mit den Nachbarhäusern in der Schulstraße 13 und 14 einen ansehnlichen Gebäudekomplex in Sichtweite zur Jakobskirche zu errichten, verrät der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Köthen (WGK) nicht. Er lächelt die Frage einfach weg.