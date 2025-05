„Die Wasserstraße Elbe ist tot“ Warum Naturschützer Ernst Paul Dörfler nicht mehr an die Binnenschifffahrt glaubt

Niedrigste Pegel der Elbe in Aken lagen in 25 Jahren nur zweimal über einem Meter. Was bedeutet das für die Zukunft der Binnenschifffahrt und der von der Unesco geschützten Auenwälder?