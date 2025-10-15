Welche Folgen das für den Haushalt und das Personal hat, wurde im Hauptausschuss des Stadtrates besprochen.

Warum Köthen Grünanlagen in Ortsteilen bald wieder mit eigenen Leuten pflegen will

Köthen/MZ. - Die Pflege der Grünanlagen in der Stadt Köthen und ihren zwölf Ortsteilen ist ein wiederkehrendes Thema für Anfragen und Beschwerden. Ortsbürgermeister melden sich dann im Umweltamt in Köthen, um an das Mähen des Rasens in Grünanlagen zu erinnern, und Anwohner auf den Dörfern beschweren sich, wenn mal wieder das Unkraut meterhoch steht wie Ende Juni am Ortseingang von Klepzig.