Köthen/MZ. - In den fünf Kindergärten der Stadt gibt es gravierende Probleme mit der Reinigung. Öffentlich bekannt wurde das in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung. „Die Hygienemaßnahmen werden nicht eingehalten, die Reinigung wird nicht gut ausgeführt“, beschwerte sich eine Vertreterin der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in der Rosa-Luxemburg-Straße. Deren Leiterin habe sich bereits im Juli in einem mehrseitigen Brief an die Stadtverwaltung und die Reinigungsfirma gewendet, mit der Folge: „Die Firma duckt sich ab.“

