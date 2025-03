Die Verhandlung fand am Köthener Amtsgericht statt.

Köthen/MZ. - Ein Geständnis von Herzen hört sich anders an, könnte man meinen. „Ich kann es ja nicht leugnen, die Dateien waren auf meinem Handy“, sagt Mike P. (Name geändert). Der junge Mann aus Köthen, Jahrgang 1999, musste sich in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht verantworten, weil bei ihm Kinderpornografie gefunden worden war.