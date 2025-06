Warum die Hochschule Anhalt viel Geld in ein neues Labor in Köthen investiert

Köthen/MZ. - Die Hochschule Anhalt will bis Ende 2027 auf dem Campus am Hubertus in Köthen ein neues Laborgebäude bauen. Am Donnerstag wurden die Pläne für das als „Interdisziplinäres Forschungszentrum für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion“ bezeichnete Gebäude der Öffentlichkeit vorgestellt. Der erste Spatenstich ist am 20. Oktober geplant.