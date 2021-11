Warum der Förderverein der Feuerwehr in Reppichau ein Gewinn für den Ort ist

Reppichau/MZ - Susi Rigoli ist erneut zur Vorsitzenden des Fördervereins der Feuerwehr Reppichau gewählt worden. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitagabend wurde sie ebenso einstimmig im Amt bestätigt, wie Antje Hesse zur Stellvertreterin, Ingolf Keller zum Schatzmeister und Silke Keller zur Schriftführerin gewählt wurden. Als Vertreter der Feuerwehr im Vereinsvorstand fungiert Ortswehrleiter Mario Carius. Auch er erhielt sein Mandat ohne Gegenstimme.

Der Rechenschaftsbericht des Vereins für das Jahr 2020 fiel kürzer aus als gewöhnlich - auch hier hatte die Pandemie zahlreiche geplante Veranstaltungen ausfallen lassen, darunter bedauerlicherweise auch das Fest zum 130-jährigen Jubiläum der Ortsfeuerwehr sowie das traditionelle Sommerlager der Jugendfeuerwehr, von dem man aber hofft, es im Jahr 2022 wieder stattfinden lassen zu können. Auch die Mitgliederversammlung selbst musste wegen Corona weit nach hinten im Jahr verschoben werden.

2021 war trotz Corona kein verlorenes Jahr für den Verein

Nichtsdestotrotz war 2020, eben so wenig wie 2021, kein verlorenes Jahr für den Verein, dessen Existenz und Aktivität so Alt-Bürgermeister Erich Reichert, als Gewinn für den Ort und vor allem als Gewinn für die Arbeit und die Entwicklung der Reppichauer Feuerwehr gewürdigt wurde. Das zeigt sich auch in der Bilanz für 2020: Beispielsweise schaffte der Verein aus eigenen Mitteln eine mit hochauflösender Kamera und Wärmebildkamera ausgerüstete Drohne an, die der Feuerwehr zur Verfügung gestellt wird und schon bei einigen Einsätzen genutzt wurde.

Wie von der letzten Mitgliederversammlung im Februar 2020 beschlossen, wurden weiterhin zwei acht mal acht Meter große und kombinierbare Zelte erworben, die bei einem Ausbildungswochenende Anfang September 2021 zum ersten Mal durch den Nachwuchs der Feuerwehr genutzt werden konnten. Die auch für andere Nutzer mietbaren Zelte bieten Sitzplätze für 170 und Stehplätze für 240 Personen. Im April kaufte der Verein einen 55-Zoll-Fernseher, der für die neue Feuerwehr-Alarmierungs-App Divera notwendig war, ebenso finanzierte er eine neue Kühl- und Gefrierkombination, einen Heißgetränke-Automaten, neues Geschirr und neue Gläser für den Schulungsraum.

Für 2021 seien Einnahmen und Ausgaben in Höhe von etwas mehr als 9.000 Euro geplant

Die Grundlage für all diese Investitionen in eine wichtige Institution des Ortes war auch 2020 eine solide wirtschaftliche Basis, wie Schatzmeister Ingolf Keller darlegte. Zwar habe man 2020 - begründet durch aufwendige Anschaffungen - mehr ausgegeben als eingenommen, aber dennoch verfügt der Verein mit seinen 92 Mitgliedern über hinreichende Mittel, um seine Tätigkeit zur Unterstützung der Feuerwehr und eines interessanten Dorflebens weiterhin absichern zu können. Für 2021 seien Einnahmen und Ausgaben in Höhe von etwas mehr als 9.000 Euro geplant, so Keller. Der darauf hinwies, dass die Altpapiersammlungen des Vereins eine wesentliche Einnahmequelle darstellen. „In diesem Jahr haben sich auch die Preise für das Kilo Altpapier wieder nach oben bewegt“, so Keller.

Auch der Weihnachtsmarkt, den der Verein in Zusammenarbeit mit anderen Reppichauer Vereinen (Eike-von-Repgow-Verein, Heimatverein, SG Reppichau) am 27. und 28. November veranstalten wird, ist ein wichtiger Punkt nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, sondern auch in dessen Finanzplan. Man stehe in engem Kontakt sowohl mit Ordnungsamt als auch Gesundheitsbehörde, so Keller, um das zweitägige Fest unter Corona-Bedingungen sicher veranstalten zu können.

Im nächsten Jahr werde man wieder einen Grundlehrgang für junge Feuerwehrleute organisieren

Dabei reichen die Maßnahmen von der Einfriedung des Festgeländes über eine konsequente Zu- und Ausgangsregelung und entsprechende Hygieneregeln bis hin zur Registrierung. „Wir wissen nicht, was bis dahin gelten wird, 2-G oder 3-G“, zeigte sich Keller zuversichtlich, „aber wir können auf alles so reagieren, dass der Adventsmarkt stattfinden kann.“ Er hoffe auf viele Besucher, die zum Beispiel am Sonnabend um 20 Uhr eine spektakuläre Feuershow mit Robby Robaria erleben können und am Sonntag ab 14.30 Uhr den eigentlichen Markt mit Weihnachtsmannbesuch und Auftritten der Tanzmäuse und der Theatergruppe.

Das alles, so wurde auf der Versammlung immer wieder deutlich, sei kein Selbstzweck, sondern Basis für die Unterstützung der Feuerwehr sowohl im materiellen als auch im ideellen Bereich. Die starke Förderung des Nachwuchses, so Versammlungsleiter Jan Hesse, führe zu sichtbaren Erfolgen. So habe die Jugendfeuerwehr im September dieses Jahres in Köthen die Abnahme der Leistungsspange erfolgreich absolvieren können, „als einzige Dorffeuerwehr überhaupt“, so Jugendwart Thomas Keller. Im nächsten Jahr, so Hesse, werde man wieder einen Grundlehrgang für junge Feuerwehrleute organisieren „und wir hoffen, dass es zehn Teilnehmer werden“.

Gerade am Tag der Versammlung hatte der Verein eine erfreuliche Lieferung erhalten

Gerade am Tag der Versammlung hatte der Verein eine erfreuliche Lieferung erhalten: den durch eine Stiftung geförderten neuen 1.200 Euro teuren Bildschirm für die Drohne, der über eine deutlich längere Akku-Laufzeit die Nutzungsmöglichkeiten der Drohne am Einsatzort erweitert. „Das Ganze hat einen gewissen Aufwand bei der Antragstellung erfordert, aber die Bemühungen haben sich ausgezahlt“, freute sich Ingolf Keller über das Zusatzgerät, das nicht zuletzt im Projekt „Rehkitzrettung“ eingesetzt werden soll, das die Feuerwehr seit 2021 umsetzt.

Dabei wird die Drohne vor der Mahd von Wiesen zur Beobachtung in die Luft geschickt und liefert für Landwirte oder Jäger, die das wünschen, eine Expertise, wo sich auf der zu bearbeitenden Fläche Rehkitze befinden. Wer diesen Service in Anspruch nehmen wolle, müsse sich nur beim Verein oder bei der Feuerwehr melden.