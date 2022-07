Warum das Radfahren durch die Köthener Bärteichpromenade so gefährlich ist - und bleibt

Köthen/MZ - Ein bekanntes Kinderlied beschreibt mit einfachen Worten die Geräusche einer Mühle am rauschenden Bach. Nun ist es nicht so, dass Letzterer mitten durch Köthen fließt. Auch an einer Mühle fehlt es. Doch die Geräusche, die das Pflaster in der Bärteichpromenade bei jeder Überfahrt, egal ob von Bussen, Autos oder Fahrrädern von sich gibt, kommen jener Beschreibung aus dem Kinderlied doch schon recht nahe.

