Warten auf Materiallieferungen: Turnhalle der „Völkerfreundschaft“ in Köthen wird nicht fertig

Frust in der Verwaltung

Köthen/MZ. - Eigentlich wollte der Landkreis eines seiner größten Hochbauvorhaben nach den Herbstferien abschließen. Die neue Turnhalle der Köthener Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ sollte wieder den Schülern zum Sport zur Verfügung gestellt werden. Doch daraus wurde nichts. Und Landrat Andy Grabner (CDU) wirkte in der Kreistagssitzung am Donnerstagabend in Köthen auch ziemlich ratlos.