Warum wurde der Alarm nicht automatisch weitergeleitet? Dezernentin erklärt Details erst auf Nachfrage einer Stadträtin im Sozialausschuss.

War deshalb Schaden so hoch? Alarm nach Havarie in Kita „Erlebnisbaum“ in Köthen lief ins Leere

Mit einer Tauchpumpe wurde Wasser aus dem Keller der Kita „Erlebnisbaum“ in Köthen gepumpt.

Köthen/MZ. - Der Wasserrohrbruch in der städtischen Kita „Erlebnisbaum“ am Wochenende 9./10. August geht einher mit technischen und/oder organisatorischen Mängeln beim Auslösen der Brandmeldeanlage (BMA) sowie einer installierten Einbruchmeldeanlage (EMA). Dieser Eindruck drängt sich nach der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses auf.