VW-Fahrer nimmt in Aken Polizeiauto die Vorfahrt - Mann hat keine Fahrerlaubnis

Offenbar sehr eilig hatte es ein 41-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend, 27. Dezember, in Aken. Das hatte Folgen für ihn.

Der VW-Fahrer wurde in Aken angehalten und kontrolliert.

Aken/MZ - Offenbar sehr eilig hatte es ein 41-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend, 27. Dezember, in Aken. Der Mann wollte gegen 19.30 Uhr von der Ritterstraße aus nach links in die Gartenstraße einbiegen. Dabei beachtete er allerdings einen sich auf der vorfahrtsberechtigten Gartenstraße befindlichen Streifenwagen nicht.

Nur durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung konnten die Polizisten eine Kollision vermeiden. Der VW wurde kurz darauf gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die weitere Fahrt untersagt.