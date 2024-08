Nach seinem Rotlicht-Verstoß wurde der Mann in Köthen angehalten und kontrolliert. Er war betrunken, hatte keine Fahrerlaubnis - und zudem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Vor den Augen der Polizei: Betrunkener Mercedes-Fahrer fährt in Köthen bei Rot über die Ampel

Köthen/MZ. - Direkt vor den Augen der Polizei hat am Dienstagabend, 13. August, der Fahrer eines Mercedes in der Köthener Lohmannstraße die Kreuzung Am Wasserturm/Baasdorfer Straße bei Rot überquert.

Als die Beamten ihn kurz darauf gegen 21 Uhr einer Kontrolle unterzogen, bemerkten sie recht schnell, dass der 38-jährige Fahrer dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest wies vor Ort einen vorläufigen Wert von 1,8 Promille aus.

Zudem kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Zunächst wurde deshalb eine Blutprobenentnahme angewiesen. Um das Gefängnis kam der Mann herum: Der 38-Jährige konnte den geforderten Geldbetrag aufbringen, sodass er auf freiem Fuß blieb. Die weitere Fahrt wurde ihm allerdings untersagt.