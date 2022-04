Von Pandemie hart getroffen: Köthener Kesselbauer startet wieder mit vollen Auftragsbüchern durch

Köthen/MZ - In den Fertigungshallen der VKK Standardkessel Köthen GmbH herrscht reger Betrieb. Maschinen surren, Gespräche, Gelächter und Klänge von verarbeitetem Metall hallen die meterhohen, gemauerten Wände empor. Im Hintergrund spielt ein Radio. Zwischen Stahlblechen, Konsolen und gewellten Flammrohren in verschiedenen Produktionsstadien laufen Schweißer und Schlosser in blauer Arbeitskleidung umher.