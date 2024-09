Der Motorsportclub Köthen veranstaltet am Sonntag, 6. Oktober, wieder den Classic Cup. Im Gewerbegebiet West fahren auf dem Rundkurs nostalgische Fahrzeuge gegeneinander. Einer neuer Teilnehmerrekord ist in Sicht.

Köthen/MZ. - Nostalgische Motorräder sowie PS strotzende Tourenwagen gibt es am Sonntag, 6. Oktober , in Köthen zu sehen. Der Motorsportclub Köthen hält an alten Tugenden fest und veranstaltet auch in diesem Jahr den ADMV (Allgemeiner Deutscher Motorsport Verband) Classic Cup.