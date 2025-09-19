Nahe der Fuhne entsteht ein neues Ökopoolprojekt: 20 Hektar Acker sollen zu artenreichem Grünland werden. Am Akazienberg zeigt ein anderes Umweltprojekt erste Erfolge.

Von Bienen und Kühen: Was die Trockenhänge am Akazienberg so besonders macht

Marit Binder und Ines Pozimski (v. l.) von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt betreuen die Projekte. Eine Mitarbeiterin der Hochschule Anhalt zeigt, wo die Graue Skabiose an den Trockenhängen zu finden ist.

Gröbzig/MZ. - Wo sich jetzt Acker erstreckt, etwa vom jüdischen Friedhof bei Gröbzig bis zu einem kleinen Auenwäldchen an der Fuhne, soll in einigen Jahren ein Grünlandband auf einer Fläche von etwa 20 Hektar entstehen. Das sind jedenfalls die Pläne, die Mitarbeiter der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH am Mittwoch vor Ort vorgestellt haben.