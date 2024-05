Am Samstag macht der Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas erstmals Station in Quellendorf. Was sonst noch auf dem Programm steht.

Quellendorf/MZ. - Pfingsten ist vorbei. Das heißt, es kommen erstmal keine Feiertage mehr. Das heißt aber auch: Dieses Wochenende ist wieder „Kleene Pfingsten“ in Quellendorf, organisiert vom Dorfclub. Los geht’s am Freitag, 24. Mai, 20.15 Uhr, mit dem traditionellen Richten der Maie, dazu werden „Maiwunschluftballons“ in den Himmel steigen. Um 20.30 Uhr beginnt der Lampion- und Fackelumzug mit der Schalmeienkapelle Köthen 1973. Zu den Höhepunkten des diesjährigen Festes dürfte die Lasershow ab 22.30 Uhr am Freitagabend gehören. So eine Show habe es zwar schon vergangenes Jahr gegeben, sagt Tobias Just vom Dorfclub. „Aber dieses Mal wird sie noch größer und spektakulärer.“