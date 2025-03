Köthen/MZ. - Nach einer Auseinandersetzung in Köthen am Sonnabend musste ein 36 Jahre alter Mann in einer Psychiatrichen Klinik untergebracht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Sonntagnachmittag hervor.

Der Mitteilung zufolge waren die Beamten in den frühen Nachtstunden in den Finkenweg gerufen worden, weil sich dort eine Sachbeschädigung ereignete habe und ein 36-Jähriger einen 29-Jährigen angegriffen haben soll. Die Polizisten sprachen den Mann vor einem Mehrfamilienhaus an. „Während der Sachverhaltsaufnahme wechselte der Beschuldigte öfters seine Stimmung“, heißt es weiter. Aus unbekannten Gründen habe der 36-Jährige dann einen Polizisten angegriffen.

Pfefferspray kam zum Einsatz

Ein weiterer Funkstreifenwagen wurde in den Finkenweg beordert und es kam Pfefferspray zum Einsatz – erst dann habe man den Angreifer unter Kontrolle bringen können. Ein Arzt habe dann eine mögliche Eigen- bzw. Fremdgefährdung durch den Beschuldigten diagnostiziert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Deshalb wurde der Mann anschließend in einer Psychiatrischen Klinik untergebracht. „Trotz der Gesamtumstände wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt“, schreibt der Leitende Einsatzbeamte in seiner Mitteilung.

Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.