Die Gastronomie muss seit Anfang des Jahres auch wiederverwendbare Gefäße für Außer-Haus-Speisen anbieten. Ein Hauptgrund: Es fällt zu viel Müll an. Wie Gastronomen in Köthen und Umgebung das handhaben.

Neue Regeln: So gehen Gastronomen im Altkreis Köthen mit Mehrwegverpackungen um

Bistro-Betreiber Ahmad Hamwi bietet seine Speisen auch in Mehrwegverpackungen an. Seinen Kunden gefällt das.

Köthen/MZ - Für Matthias Großmann könnte es gerade nicht besser laufen. Sein Lieferservice für Mittagessen in Micheln hat sich schon nach wenigen Wochen etabliert. „Wir haben einen festen Kundenstamm von circa 30 Leuten.“ Und alle bekommen ihr Essen in hochwertigen Mehrwegbehältnissen geliefert. Auf Porzellantellern. Transportiert wird das Ganze in Styroporkisten. „Das hält bis zu zwei Stunden warm.“