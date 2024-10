Die Ausstellung „Mein ideeller Nachlass“ beim Hospiztag im Köthener Lutzestift zeigt, was sich Menschen für ihre eigene Bestattung wünschen. Welche Musik, welche Blumen, welche Kleidung soll es sein? Die Wünsche sind sehr unterschiedlich. Ein Thema, das in vielen Familien zu wenig besprochen wird.

„Vergesst mich nicht“: Was sich Menschen aus Köthen und Umgebung für ihre eigene Bestattung wünschen

Hospiztag in Köthen

Köthen/MZ. - „Es ist ein Kommen und Gehen hier.“ Christiane Patzer atmet durch und setzt sich auf eine Bank. Erschöpft wirkt sie nicht von besagtem Kommen und Gehen, eher freudig-motiviert. Der Hospiztag in Köthen am vergangenen Wochenende im Lutzestift kam gut an. „Wir sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen – genau das war ja unser Ziel“, sagt die Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes.