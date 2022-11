Verena Schiffner erhält Gütesiegel „hervorragende Buchhandlung“ und 7.000 Euro Preisgeld

Verena Schiffner, Inhaberin "Mein Buchladen" in der Schalaunischen Straße in Köthen

Köthen/Augsburg/MZ - Die Köthenerin Verena Schiffner ist am Sonntag mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2022 ausgezeichnet worden. Bereits vor zwei Jahren ging sie erfolgreich ins Rennen. Ihre Buchhandlung in der Schalaunischen Straße in Köthen trägt nun erneut das Gütesiegel „hervorragende Buchhandlung“.