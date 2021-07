Verbindungsstraße zwischen Klein- und Großwülknitz ist für knapp einen Monat voll gesperrt

Großwülknitz/MZ - Fast den gesamten August über müssen sich Autofahrer zwischen Kleinwülknitz und Großwülknitz an eine Umleitung gewöhnen - die Landesstraße 145 zwischen den beiden Ortschaften wird auf etwa anderthalb Kilometern grundhaft saniert. Auch der Kreisverkehr in Kleinwülknitz wird in diesem Zusammenhang etwa zwei Wochen lang nicht befahrbar sein.

„Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 560.000 Euro in die umfassende Fahrbahnerneuerung“, erklärte Verkehrsminister Thomas Webel vor dem Baustart. So soll ab Montag, den 2. August, die alte Betonstraße durch eine Asphaltfahrbahn ersetzt werden. Davon erhofft man sich mehr Sicherheit und weniger Lärm.

Die Umleitung erfolgt über Wörbzig, Pfaffendorf sowie Edderitz und Baasdorf zur B6n. Anfang September soll die Strecke dann wieder freigegeben werden.