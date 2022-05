Vater befreite Köthen vom Naziregime: Sohn von Samuel Hogan trägt sich ins Goldene Buch ein

Stellvertretend für seinen verstorbenen Vater trägt William Hogan sich in Köthen in das Goldene Buch ein. Im April 1945 hat Samuel Hogan die Stadt befreit.

In seinem Eintrag bedankt William Hogan sich dafür, dass die Stadt das Andenken an seinen Vater Samuel Hogan bewahrt.

Köthen/MZ - William Hogan ist beeindruckt vom Ratssaal des Rathauses in Köthen. Der Oberstleutnant der US-Armee blickt hinauf zu den handgeschmiedeten Kronleuchtern, den allegorischen Figuren, den leuchtenden Bleiglasfenstern. Auf einer Seite des Saals ist Felix Friedheim zu sehen, jüdischer Bankier und Wohltäter, auf der anderen Ferdinand Schulz, einst Oberbürgermeister und Bauherr des Rathauses. Bekannte Namen der Stadtgeschichte.

Größere Schäden an Gebäuden werden vermieden

Weniger Bürgern dagegen wird dieser Name etwas sagen: Samuel Hogan. Er kommandierte am 14. und 15. April 1945 die Befreiung der Stadt von der Nazidiktatur. „Für diese Verdienste möchten wir Samuel Hogan und Hogans 400 stellvertretend ehren“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hauschild. In Vertretung seines inzwischen verstorbenen Vaters und als Würdigung der Verdienste der Soldaten trug William Hogan sich am Samstag in das Goldene Buch der Stadt ein.

Samuel Hogan Foto: Nicklisch

„Durch den verantwortungsvollen und besonnenen Einsatz dieses Verbandes konnten größere Kämpfe und Gebäudeschäden vermieden werden“, sagt Marcus Michel, Mitglied des Vereins „Kulturregion Anhalt & Bitterfeld“ aus Weißandt-Gölzau. Er recherchierte vor einigen Jahren zu Samuel Hogan und stieß dabei auf dessen Sohn. Die beiden Männer verbindet der Wunsch, dieses Kapitel der Geschichte noch besser zu beleuchten. William Hogan arbeitet an einem Buch über die Einsätze des Verbandes seines Vaters. „Er hatte hohe Ansprüche“, berichtet der Gast. „Und er behandelte alle Mitglieder seines Verbandes gleich.“

Verband ist in die amerikanische Militärgeschichte eingegangen

Als „Hogans 400“ sind Samuel Hogan und seine rund 400 Soldaten in die amerikanische Militärgeschichte eingegangen. Sie entkamen zum Jahreswechsel 1944/45 einer Einkesselung durch die deutsche Wehrmacht, indem sie sich unter Führung des Oberstleutnants durch einen zwölf Kilometer langen Fußmarsch über die schneebedeckten Hügel der Ardennen absetzen konnten. Der Verband war am 11. April 1945 an der Befreiung des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora beteiligt. Der Anblick der Häftlinge ließ Samuel Hogan sein Leben lang nicht mehr los. Am Freitag besuchte William Hogan die Gedenkstätte.

Nach Köthen befreiten die Männer am 17. und 18. April 1945 auch Aken sowie die Dörfer zwischen Köthen und Dessau. Der Verband war außerdem an der Befreiung von Dessau am 20. und 21. April 1945 beteiligt. In Aken trug William Hogan sich am Samstag ebenfalls ins Goldene Buch ein.

Sohn möchte an Soldaten des Vaters erinnern

1998 begann Samuel Hogans jüngster Sohn seinen Militärdienst in der gleichen Einheit wie 60 Jahre zuvor sein Vater. Während seiner Stationierung in Afghanistan führte er die texanische Lone-Star-Fahne seines Vaters an seinem Einsatzfahrzeug. William Hogan war Militärattaché an verschiedenen Botschaften der USA in Mittelamerika. Er arbeitete als Referent im US-Verteidigungsministerium und ist heute US-Verbindungsoffizier im Hauptquartier der französischen Armee in Paris.

Mit seinem Buch möchte William Hogan den Soldaten seines Vaters ein Gesicht geben und zeigen, dass Freiheit und Demokratie in Europa hart erkämpft waren. Samuel Hogan blieb einige Jahre in Deutschland. Als Jurist klärte er Kriegsverbrechen auf. Patrick, sein ältester Sohn, wurde in Heidelberg geboren.