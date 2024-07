Unwetter führen immer mal wieder zu Schäden am Stromnetz, zuletzt in Meilendorf und Zabitz. Mitnetz Strom erklärt, welches Risiko von beschädigten Leitungen ausgeht.

Unwetter sorgen für Stromausfälle in Meilendorf und Zabitz - Mitnetz Strom warnt vor Risiken

Ein Sturmschaden an einer Stromleitung

Meilendorf/Zabitz/MZ. - Ein heftiger Sturm. Und plötzlich ist der Strom weg. In Teilen von Meilendorf und Zabitz ist das in diesem Monat bereits der Fall gewesen. „Bei beiden Störungen sind Bäume beziehungsweise Äste durch Sturm in eine Niederspannungsfreileitung gefallen und haben zum Kurzschluss und damit dem temporären Abschalten der Leitung und zu Stromausfällen geführt“, teilt David Köster, der Pressesprecher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, auf MZ-Nachfrage mit.