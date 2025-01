Die Polizei war am Dienstagmorgen, 7. Januar, in der Merziener Straße in Köthen im Einsatz.

Köthen/MZ. - Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist die Polizei am Dienstag, 7. Januar, in Köthen gerufen worden. Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 6.30 Uh in der Merziener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein Weihnachtsbaum von einer Windböe mitgerissen und vom Gehweg auf die Fahrbahn geweht wurde.

Die Frau erfasste den Baum seitlich, wodurch Sachschaden an ihrem Auto entstand. Der Umfang bemisst sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.