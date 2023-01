Sie ist eine der größten Baustellen in Köthen: das Areal rund um die Hohe Brücke. Entsprechend gut ist sie auch gesichert. Ein paar Chaoten passte das nicht.

Unbekannte werfen mehrere Warnbaken an Absperung zur Hohen Brücke um

Randale in Köthen

Köthen - In den Nachtstunden zum Sonnabend warfen unbekannte Täter in Köthenmehrere Warnbaken um. Diese sicherten eine Baustelle im Bereich Am Holländer Weg, auf Höhe Quellendorfer Straße. Es handelt sich dabei um die Baustelle rund um das Areal Hohe Brücke, welches aufgrund seiner Größe besonders gesichert ist.