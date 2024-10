Man glaubt, dass man im Leben schon alles erlebt hat. Doch irgendwelche Leute, bei denen im Kopf etwas durcheinander geht, belehren uns eines Schlimmeren - so wie in Köthen.

Die Polizei musste am Ratswall in Köthen eine eingetretene Mauer protokollieren.

Köthen/MZ - Im Schutze der Dunkelheit haben in Köthen wieder einmal Vadalen zugeschlagen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitteilte, haben in der Nacht von Freitag, 19 Uhr, zu Sonnabend, 9.45 Uhr, bislang unbekannte Täter die Gartenmauer eines im Ratswall in Köthen ansässigen Gartenvereins eingetreten.