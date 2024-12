Döner in Köthen Umzug von der 6 in die 7: Warum in Köthen aus dem „Döner Haus“ nun „Bra’s Döner“ wurde

Ahmet Özkan will mit „Bra’s Döner“ das Angebot orientalischer Küche in der Halleschen Straße erweitern. Am Montag, 2. Dezember, hat er sein Geschäft neu eröffnet. Welche Gerichte am besten laufen.